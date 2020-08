Westerlo wil plaats in 1A afdwingen, CEO Pro League reageert en ook Peter Vandenbempt laat zich uit over de zaak: "Voor één keer ..."

Westerlo was vorige vrijdag de enige club die tegen het nieuwe format voor 1A had gestemd en trok maandag naar de rechtbank om zijn kansen in 1A te vrijwaren. Of ze een kans maken om de kalender opnieuw op losse schroeven te zetten?

Enkele maanden geleden werd beslist dat Westerlo zou stijgen naar 1A - toen nog in de veronderstelling dat we met zestien ploegen in 1A zouden spelen - als er geen promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot kon worden gespeeld.

Op die manier wilde de Pro League uiteraard druk zetten op de twee ploegen, maar die uitspraken worden nu een beetje tegen hen gebruikt. Want voor De Kemphanen is het vreemd dat als ze boven beide ploegen zouden gekozen worden bij géén wedstrijd, ze plots onder beiden staan bij wél een wedstrijd.

Geen sprake van

Het is alsof je met 50 punten staat en er twee teams onder je staan met 48 punten. De winnaar komt boven je, maar beide ploegen toch niet? Natuurlijk gaat het om interpretaties, want het is de tweede periodekampioen die naar 1A gaat als de winnaar van het promotieduel bijvoorbeeld geen licentie krijgt.

Een en ander zal de komende week nog duidelijk moeten worden, maar het einde is nog niet in zicht. Al zijn ze bij de Pro League wel héél duidelijk: "Geen sprake van dat Westerlo nu nog zijn plaats in 1A kan claimen", aldus Pierre François van de Pro League in Het Nieuwsblad. "Ze waren al uitgeschakeld voor promotie op het moment dat de coronacrisis uitbrak."

Hoofden van de rechters?

"Ik kan niet in het hoofd van de rechters kijken, maar voor één keer volg ik de redenering van de Pro League, die zegt: op het moment dat de competitie is stopgezet, waren er nog 3 ploegen die in aanmerking kwamen voor een plaats in 1A: Waasland-Beveren om zich te redden en OH Leuven en Beerschot om te promoveren", aldus Peter Vandenbempt dan weer in Extra Time over de zaak.