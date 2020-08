Beerschot en Stad Antwerpen zitten opnieuw rond de tafel: "Een volledig nieuw stadion is aan de orde"

Het heeft een pak voeten in de aarde gehad, maar Beerschot maakt zich op voor de grote terugkeer in 1A. En die aarde mag ineens omgeschopt worden, want de stadionplannen zijn wederom actueel.

“Het bestuur beseft ten volle dat we moeten investeren in de infrastructuur”, aldus voorzitter Francis Vrancken. “We gaan het comfort op het Kiel verhogen, maar op lange termijn is een volledig nieuw stadion aan de orde.”

En de plannen krijgen concrete vormen. Beerschot is in gesprek met de Stad Antwerpen over het nieuwe stadion. De site lijkt alvast zo goed als vast te liggen. De Mannekens moeten in de toekomst op Petroleum-Zuid voetballen.