Teodorczyk op weg naar de uitgang bij Udinese, Turkse interesse in ex-spits van Anderlecht

Terwijl Anderlecht met Kemar Roofe net een centrumspits zag vertrekken is ook een ex-aanvaller van paars-wit op weg naar de uitgang bij zijn club. Lukasz Teodrczyk staat voor een transfer bij Udinese.

Lukasz Teodorczyk heeft in zijn twee seizoenen bij Anderlecht 37 keer gescoord en een titel veroverd, maar zijn volgende passage was minder succesvol. Bij Udinese kon de Poolse aanvaller zich nooit echt doorzetten.

Hij kwam dertig keer in actie in de Serie A -waarvan drie keer als titularis- en daarin scoorde hij slechts een goaltje. Nu zou 'Teo' zich elders kunnen settelen. Italiaanse media berichten dat de 29-jarige spits bij Göztepe kan tekenen. Veel toekomst lijkt hij niet te hebben in Udine, waar hij nog tot 2022 een contract heeft.