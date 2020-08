Jupiler Pro League, vat vol verrassingen? Vijf coaches begeven zich op onbekend terrein

Nog een paar dagen en de Jupiler Pro League 2020-2021 gaat van start. Wordt dit het seizoen van de verrassingen?

Dat het seizoensbegin in lege stadions wordt afgewerkt is sowieso een apart gegeven. Meer dan ooit zal duidelijk worden dat de fan onmisbaar is in de beleving van het voetbal. En zal het grotendeels wegvallen van het thuisvoordeel verrassingen opleveren?

En er is nog een nieuw gegeven. Maar liefst vijf trainers zullen zich op onbekend terrein begeven. Hernan Losada, bijvoorbeeld, kent 1A wel als speler, maar was als coach nog niet op het hoogste niveau actief.

Hetzelfde geldt voor Philippe Montanier van Standard. Kan deze nobele onbekende zijn collega's verrassen met zijn aanpak? Ook Alexander Blessin (KV Oostende), Paul Clement (Cercle Brugge) en Kevin Muscat (STVV) zullen hun debuut maken in de Jupiler Pro League.