Geen debuut in 'De Hel' voor Montanier, maar in een leeg Sclessin: "We missen hen nu al"

Binnen enkele dagen staat Philippe Montanier voor zijn vuurdoop bij Standard Luik. Zaterdagavond krijgen de Rouches Cercle Brugge op bezoek, maar het zal er ongewoon rustig aan toe gaan in 'De Hel van Sclessin'.

Standard oogt klaar voor de competitiestart komende zaterdag. "Er zijn nog enkele vlakken waar we vooruitgang kunnen boeken, maar over het algemeen ben ik tevreden over de groep en de mentaliteit", liet Philippe Montanier optekenen in La Dernière Heure.

Lege 'Hel van Sclessin'

Ongeduld neemt de bovenhand bij de Fransman na acht weken toeleven naar die eerste competitiewedstrijd. De kennismaking met de bijzonder fanatieke aanhang van Standard zal nog niet voor meteen zijn.

"Natuurlijk willen we snel weer een vol Sclessin zien. We zijn nog niet aan het seizoen begonnen en we missen het publiek al. Hopelijk zien we ze snel terug, want voetbal zonder supporters proeft niet hetzelfde", besloot Montanier.