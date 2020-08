Losada kent zijn doelen voor 1A: "Zo snel mogelijk veilig en dat iedereen respect heeft voor Beerschot"

Hernan Losada heeft zijn eerste persconferentie als coach van een 1A-ploeg gegeven. De 38-jarige trainer van Beerschot heeft de knop omgedraaid na de titelwinst. "Op de bus van Leuven naar Antwerpen was ik al aan Oostende aan het denken."

Donderdag verwelkomde Beerschot de spelers terug op training, met contact. "Ik ben heel blij dat we weer in Antwerpen mogen trainen en spelen. Net op tijd", zuchtte Losada. "Ik vind het wel heel jammer dat we niet langer van die titelwinst hebben kunnen genieten. Dat is jammer, maar de omstandigheden zijn nu zo. We moeten ermee omgaan. Al hadden mijn spelers en ikzelf wel langer dit historisch moment willen vieren."

Maar Losada richtte de blik dus al snel op Oostende. "Dat is voor mij ook genieten hoor. Alles wat met voetbal te maken heeft, is genieten voor mij. Onze doelen voor dit seizoen? Ons zo snel mogelijk redden. Ons doel is de 14de plaats, alles daarboven is mooi meegenomen. En af en toe eens stunten tegen de topploegen. En ook dat iedereen respect heeft voor Beerschot."

Drie-vier gerichte aanvallende versterkingen

Deze week werd met Abdoulie Sanyang een derde versterking aangetrokken, maar het huiswerk is nog niet klaar. "Defensief zijn we klaar na de komst van Jan Van den Bergh en Dario Van den Buijs. Aanvallend moeten we nu nog drie-vier gerichte aankopen doen. Maar we gaan geen zotte dingen doen en de aanwinsten moeten sterker zijn dan wat we nu al hebben."

En wanneer is Losada over zichzelf tevreden? "Als de spelers beter zijn geworden, hun marktwaarde is gestegen en Beerschot een identiteit heeft. Samen met onze andere doelen hebben we dan een heel goed seizoen gedraaid."