OFFICIEEL: KV Oostende haalt middenvelder weg bij Barnsley FC

KV Oostende heeft deze avond een nieuwe speler voorgesteld. Het gaat om Cameron McGeehan, een middenvelder van Barnsley FC. Hij heeft een contract getekend voor drie seizoenen.

Cameron McGeehan komt over van Barnsley FC, maar hij werd vorig seizoen een half jaar uitgeleend aan Portsmouth. In alle competities samen speelde de middenvelder 31 wedstrijden en daarin scoorde hij 4 doelpunten en gaf hij één assist.

Gauthier Ganaye is zeer tevreden met deze transfer. Hij liet het weten op de website van de club. "Hij is een aanvallende middenvelder met veel loopvermogen. Hij weet de weg naar doel staan en hij kan assists geven. McGeehan past perfect in onze voetbalstijl en hij zal het geweldig doen in de Belgische competitie."