Medische commissie van KBVB verdedigt uitzondering voor profvoetbal: "Risico op uitbraak klein" & "Tests niet op kosten van de gemeenschap"

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar zaterdag kan de Jupiler Pro League officieel van start gaan. Na alle juridische procedures leek het nog mis te lopen door het verbod op contactsporten in de provincie Antwerpen, maar het profvoetbal kreeg een uitzondering.

KV Mechelen en Antwerp hebben dus toestemming om dit weekend hun thuismatch in hun eigen stadion af te werken en hetzelfde geldt voor Beerschot, Westerlo en Lierse Kempenzonen in de komende weken.

De medische commissie van de KBVB is blij met die beslissing vanuit politieke hoek. "Alle mensen in en rond het team worden echt overvloedig getest. Is er een besmetting, dan wordt die persoon in quarantaine geplaatst en wordt iedereen binnen de 48 uur opnieuw getest. Tot dan wordt er contactloos getraind", citeerde Het Nieuwsblad de medische commissie.

Tests niet op kosten gemeenschap

De risico's lijken wel mee te vallen volgens de commissie. "Het risico op grote uitbraken bij een club lijkt ons niet zo groot. Een Nederlandse studie toonde aan dat de lichamelijke contacten in een match erg kort zijn en in de buitenlandse competities liep ook alles goed. Naast het veld wordt vrijwel altijd een mondmasker gedragen."

Maar wie betaalt die vele tests? En wat met de kritiek op de vieringen van Antwerp en Beerschot vorig weekend? "Die tests worden overigens bekostigd door het voetbal zelf en niet door de gemeenschap. Natuurlijk worden er af en toe fouten tegen het protocol gemaakt, maar voetbal kan echt wel behoorlijk veilig verlopen."