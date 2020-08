Ondanks komst van Tau en Bundu is het huiswerk van Anderlecht nog niet af op de mercato

Anderlecht realiseerde met Takadine, Wellenreuther, Tau en nu ook Bundu al vier transfers. Die twee laatste moeten de concurrentie op de flanken gaan verscherpen.

Na het vertrek van Chadli bleven enkel Doku, Amuzu en Verschaeren over als opties op de flanken. Bovendien verkiezen de eerste twee hun kunstjes te flikken op de linkerflank, terwijl Verschaeren liever centraal opereert.

Een rechterflank was dus geen overbodige luxe en de Brusselaars hopen met Bundu die lacune ingevuld te hebben. Toch is het huiswerk nog niet af voor Verbeke en co. Volgens Het Laatste Nieuws komt er ook nog een diepe spits.

Broodnodig want door het vertrek van Roofe naar de Rangers blijven enkel nog de jonge Colassin en de half geblesseerde Dimata over als opties in de spits. Hoogstwaarschijnlijk wordt de kern eerst drastisch afgeslankt zodat er nieuwe middelen vrijkomen.