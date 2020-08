STVV heeft goed nieuws: "De octopus blijft een Kanarie"

Het heeft lang geduurd, maar net voor de competitiestart heeft STVV toch goed nieuws kunnen melden. Eerste doelman Kenny Steppe heeft een nieuw contract getekend.

De 31-jarige doelman stond even in de belangstelling van Anderlecht, maar STVV had altijd de intentie om met hem door te gaan. De onderhandelingen over zijn nieuw contract sleepten lang aan, maar gisterenavond kwam er toch witte rook uit Stayen.

Hij tekende bij tot 2023 en staat zondag sowieso in doel tegen AA Gent.