Philippe Clement teleurgesteld: "wedstrijd geeft het gevoel van een hold-up"

Club Brugge is er niet in geslaagd om haar eerste wedstrijd van het seizoen te winnen. Het verloor thuis met 0-1 van Charleroi dankzij een doelpunt van Morioka. Trainer Philippe Clement was na de wedstrijd dan ook teleurgesteld.

Volgens Clement komt deze nederlaag hard aan bij de ploeg. "We verliezen nu twee keer op rij, maar er was een groot verschil met de bekerfinale. Iedereen zat op mentaal vlak goed in de wedstrijd", aldus de trainer van Club Brugge.

Clement had het gevoel van een hold-up. "Vorig seizoen hadden het we het ook twee keer lastig tegen Charleroi. Vandaag krijgen we meer kansen dan vorig seizoen, maar de bal wilde er niet in. Brandon Mechele speelde een goede wedstrijd, maar als centrale verdediger betaal je de fouten cash. Toch geeft deze wedstrijd het gevoel van een hold-up."

Toch blijft Clement strijdvaardig. "Twee keer verliezen laat zijn sporen na, maar onze volgende wedstrijd moeten we gewoon proberen te winnen. We zullen hard blijven werken", legde de trainer uit op de persconferentie na de wedstrijd.