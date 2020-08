Sven Kums maakt zich op voor lange strijd met Club Brugge: "Ze zijn te pakken!"

AA Gent wordt -samen met Antwerp- beschouwd als de grootste titelconcurrenten van landskampioen Club Brugge. Sven Kums ziet AA Gent alvast meestrijden voor het allerhoogste, ondanks het (nakende) vertrek van Jonathan David: "Ik denk dat we sterker zijn dan vorig jaar".

In HLN blikt Sven Kums vooruit naar de nieuwe competitie, die AA Gent zondagmiddag aanvat met een uitwedstrijd in Sint-Truiden. "Ik ben superblij dat we weer beginnen. We wachten al meer dan vier maanden op een wedstrijd met inzet. Vriendschappelijke wedstrijden zijn echt niet hetzelfde."

Al zullen de wedstrijden zonder publiek toch wel de nodige aanpassingen vergen, zeker voor iemand als Kums, die verbaal doorgaans erg aanwezig is. "Ik wil gewoon altijd winnen, dan kan ik ook weleens zagen. Dat is niet slecht bedoeld, maar ik ben soms iets té direct. Richting ploegmaats, scheidsrechter, maar soms loop ik ook gewoon op mezelf te vloeken. Daar ga ik op moeten letten."

Dat AA Gent dé challenger wordt genoemd van Club Brugge schrikt Kums niet af. "Vorig jaar hadden we al een goede ploeg. Het is een werkpunt om in de topmatchen meer punten te pakken. Bovenop onze goede ploeg hebben we goed ingekocht. Ik denk dan ook dat we sterker zijn dan vorig jaar. Zeker in de breedte. Bovendien is Club Brugge ook te pakken! We hebben tegen hen een goede wedstrijd gespeeld in de voorbereiding. Ok, het is maar voorbereiding, maar we hebben wel positieve dingen gezien voor de matchen die we tegen hen gaan spelen", besluit de inmiddels 32-jarige middenvelder.