Kritische Bart Verhaeghe komt met sneer naar Pro League: "We moeten er staan in Europese matchen, dus aantal wedstrijden reduceren"

Club Brugge en Charleroi trappen zaterdagnamiddag de Jupiler Pro League op gang. Eleven Sports haalde Bart Verhaeghe voor de camera. De voorzitter van Club Brugge toonde zich erg kritisch.

"Ik sta hier met een raar gevoel", vertelt Verhaeghe voor de camera van Eleven Sports. "De grote competities zijn pas afgelopen. En het Europees voetbal van vorig seizoen is nog aan de gang. In mijn ogen starten we dan ook veel te vroeg. Een enorme zwakte in mijn ogen, het is veel natuurlijker om te wachten tot september. We kunnen ons veel beter aanpassen aan de timings van de grotere competities."

De start van de competitie is niet het enige wat Verhaeghe tegen de borst stuit. Ook het aantal matchen en de timings zijn verre van optimaal in zijn ogen. "We spelen te veel wedstrijden in het Belgische voetbal en ook te vaak op het verkeerde moment. Wij moeten zien dat we klaar zijn voor die Europese matchen en dat kan door het aantal wedstrijden te reduceren."

"Bovendien ligt de intensiteit in de laatste fase van het seizoen enorm hoog, omdat dan de play-offs aan de gang zijn. Net op het moment dat bijvoorbeeld de Europese kwartfinales aan de gang zijn. En daar doen we het toch voor. Die ambitie mogen Club Brugge en andere teams toch koesteren, he!?", besluit de immer ambitieuze Verhaeghe.