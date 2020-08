Binnenkomer van formaat voor Brugse debutant, die de nakende concurrentie van Didillon niet schuwt

Al sinds februari 2020 ligt de Braziliaanse doelman Warleson onder contract bij Cercle Brugge, maar op zijn eerste officiële speelminuten moest hij wachten tot de eerst speeldag van het seizoen 2020/21. Zijn debuut was wel een binnenkomer van formaat.

Cercle Brugge hield niets over aan het bezoekje aan Sclessin. De Rouches wonnen met 1-0 maar die score had hoger kunnen oplopen. Deels door het gebrek aan efficiëntie in de Luikse rangen, maar ook door een bijzonder sterke doelman onder de Brugse lat.

"Het was mijn allereerste officiële match voor Cercle en ik ben tevreden over mijn prestatie. Ik heb kunnen tonen dat ik kan bijdragen aan het team", blikte de 23-jarige Warleson terug op zijn debuut voor de Vereniging.

Thomas Didillon

In februari streek hij neer bij zijn nieuwe werkgever en een maand later kreeg ons land te maken met een pandemie. "Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt om mijn kans te kunnen krijgen", aldus de goalie van Cercle, die straks wellicht concurrentie krijgt van Thomas Didillon.

"Dat is geen probleem. Ik weet waartoe ik in staat ben en concurrentie is altijd goed voor een spelerskern", besloot de Braziliaan.