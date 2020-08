Union verslaat Standard in oefenwedstrijd door dubbelslag Dante Vanzeir

Union en Standard oefenden vandaag tegen elkaar. De oefenwedstrijd was georganiseerd voor spelers die tegen Cercle Brugge niet in actie kwamen.

Zo kreeg ook Obbi Oulare minuten. De sterke spits kwam tegen Cercle Brugge niet in actie, omdat hij niet fit genoeg was. Tegen Union mocht hij dan toch wedstrijdminuten maken.

De aanwezigheid van Oulare was niet voldoende om te winnen, want Standard ging 4-2 onderuit. Bij Union was nieuwe aanwinst Dante Vanzeir de uitblinker. Met twee doelpunten en een assist zorgden hij bijna eigenhandig voor de zege.

Bij Standard waren Dragus en Nekadio de doelpuntenmakers.