AA Gent, vijf maanden geen wedstrijd en dan zo slap spelen: "We misten goesting, agressiviteit en concentratie"

Het merendeel van de Gentse spelers presteerde zondag onder hun gebruikelijke niveau. Ook op het middenveld draaide het niet. Elisha Owusu was een van de betere Buffalo's. De ex-speler van Olympique Lyon was na afloop streng voor zichzelf en zijn ploegmaats.

"Het was een heel moeilijke match, en dat wisten we ook van tevoren. Na die vroege tegengoal vond ik dat we goesting, agressiviteit en concentratie misten. Net als vorige week tegen Zulte Waregem slikken we een enorm vroege tegentreffer, de coach had er ons nochtans zo voor gewaarschuwd."

Daar waar bijna alle Gentenaars ver onder hun niveau speelden, was Owusu een van de sterkhouders tegen STVV. "Pfff, daar ben ik niet mee bezig. Of ik al dan niet goed ben, doet er niet toe. Ik wil gewoon winnen. Niet enkel defensief was het matig, ook in offensief opzicht brachten we veel te weinig. We misten creativiteit, ik vond ons erg steriel en voorspelbaar. Het contrast met vorig seizoen was groot."

Extra druk voelt Owusu niet na de onverwachte nederlaag van zondag. Of toch? "Ik blijf altijd kalm, maar anderzijds: we hebben doelstellingen die we willen behalen. We weten dat we echt niet goed waren vandaag. Het enige voordeel is dat het vanaf nu alleen maar beter kan gaan", besluit Elisha Owusu.