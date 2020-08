Nicolas Raskin doet van zich spreken: "Hij was een van de beste op het veld dit weekend"

Het jonge Luikse talent, die zijn tweede basisplaats in zijn carrière mocht vieren, zette zaterdagavond een sterke prestatie neer tijdens de 1-0 overwinning van Standard op Cercle Brugge.

Philippe Montanier koos ervoor om de jonge Nicolas Raskin de voorkeur te geven boven Gojko Cimirot, die vorig seizoen een onbetwiste basisspeler was aan de oevers van de Maas. De Franse coach had uitgelegd dat hij rekening hield met de vorm van de dag en dat de jonge 19-jarige middenvelder goede dingen had laten zien tijdens de zomervoorbereiding.

En de voormalige Gent-speler bewees zijn gelijk met een geweldige prestatie tegen Cercle. "Ik denk dat het goed ging. Ik deed wat de coach me vroeg om te doen, namelijk beschikbaar zijn en de ballen opeisen. Het was niet gemakkelijk omdat hun spits (Mbenza, nvdr.) vaak op mij drukzette. Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar het was pas de eerste wedstrijd van het seizoen, we zullen zien wat er hierna gebeurt", zei hij na de wedstrijd.

Aanwezig in de pressing en goed anticiperend, was hij de beste Rouche op het veld, samen met Samuel Bastien. Bastien was vol lof over zijn ploeggenoot, die hij als zijn jongere broer beschouwt. "Vlak voor de wedstrijd vertelde ik hem dat er geen jonge of oudere spelers op het veld waren. Hij hoort bij het team. Ik heb deze week veel met hem gepraat omdat we veel samen hebben gewerkt om ons voor te bereiden op dit seizoen. Maar ik zie hem niet als een jongere omdat hij net als ons is. We maken geen onderscheid. In feite was hij een van de beste van het veld dit weekend. Mijn kleine broer," zei Bastien na de wedstrijd.

Nicolas Raskin wordt steeds sterker en lijkt op de goede weg om dit seizoen door te breken bij Standard.