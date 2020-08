Na erg matige vertoning tegen STVV: niet enkel defensieve kopzorgen voor AA Gent

Het aantal tegendoelpunten terugschroeven: dat is waar AA Gent de voorbije maanden op gehamerd heeft tijdens de lange voetballoze periode. Daar was tegen STVV weinig van te merken. AA Gent gaf twee doelpunten cadeau en was bovendien niet lucide genoeg om de scheve situatie recht te trekken.

Te gemakkelijke tegengoals

AA Gent slikte vorig seizoen beduidend meer tegendoelpunten dan Club Brugge en Charleroi. Om de kloof met Club Brugge dicht te fietsen moest hieraan iets gedaan worden. Uren en uren trainden de Buffalo's in de voorbereiding op het spel in balverlies. Dat vertelde Castro-Montes gisteren na afloop van de partij.

Daar is voorlopig echter nog maar weinig van te merken. Bij de eerste tegengoal, nota bene na amper 80 seconden, kreeg linksachter Garcia veel te veel tijd en ruimte om zijn voorzet te trappen. De ongelukkige tussenkomst van Plastun -niet voor het laatst- zette Ngadeu op het verkeerde been en Suzuki bedankte. Kan gebeuren!

Maar het tweede doelpunt was totaal onacceptabel, vertelde Thorup achteraf. Mohammadi met een slechte tussenkomst, geen/slechte communicatie tussen Kaminski en Plastun met een gruwelijke botsing als gevolg. Kaminkski toonde zich eens te meer een sterke lijnkeeper, maar heeft niet de uitstraling om te heersen in het luchtruim en de zestien meter.

Onmondig in balbezit

Ook vorig seizoen kregen de Buffalo's te veel tegengoals binnen, maar dat werd nog vaak verbloemd door datgene wat ze in balbezit op de mat toverden. Maar ook daar was gisteren niets van terug te vinden, wat misschien nog wel zorgwekkender is dan het defensieve gestuntel.

Akkoord, Jonathan David is er niet meer bij, wat uiteraard een slok op de borrel scheelt. Maar van de overige offensieve krachten gaf haast niemand thuis. Het ontbrak AA Gent aan creativiteit om de Truiense organisatie uit verband te spelen. Met Bezus, Odjidja, Owusu én Kums bestond de alom geprezen ruit op het middenveld allemaal uit jongens die steevast in de bal komen. Niets makkelijker voor een tegenstander dan je daarop in te stellen.

Het is tekenend dat AA Gent tot driemaal toe gevaarlijk was via hoekschoppen. De vele vroege voorzetten van Mohammadi en Castro-Montes zagen Mmaee en Teixeira erg graag komen, al trof Yaremchuk in de tweede helft de paal. Ook die ene keer dat Vadis Odjidja de verdediging uit verband speelde, stond het doelhout in de weg. Het aanvalsspel van AA Gent was te traag, te voorspelbaar en vooral te stereotiep. Het tegenonvergestelde van wat we gewend waren van dit AA Gent, dat zonder nieuwkomers aan de partij begon.

Seizoen is lang, maar...

Zorgwekkend is het nog niet, daarvoor is het seizoen nog veel te lang. Toch moet de nederlaag tegen STVV een belletje doen rinkelen bij de Buffalo's. Zeker omdat ze er midden september helemaal moeten staan voor de kwalificaties van de Champions League. Het is geen geheim dat Ivan De Witte maar wat graag de CL-hymne terug wil horen weerklinken in de Ghelamco Arena. En daarvoor moet zowel het niveau in balverlies als balbezit danig opgekrikt worden.