Opvallende statistiek: Beerschot pakt al 19 matchen niet meer dan één tegendoelpunt

Even een opvallende statistiek tussendoor. Sinds begin november van vorig jaar heeft Beerschot zijn organisatie - waar het nu nog steeds op teert - op poten staan. En dat resulteerde in wel heel weinig tegendoelpunten.

Sinds 2 november heeft Beerschot 13 doelpunten in 19 matchen geïncasseerd. En nooit meer dan één per wedstrijd. Dat is dus sinds drie weken nadat Hernan Losada overnam van Stijn Vreven en de organisatie op poten zette. In totaal kreeg Beerschot sinds de overname door Losada 17 goals tegen, waarvan vijf in de eerste drie matchen onder zijn leiding.

Zoals de spelers gisteren aangaven is dat momenteel hun grootste kracht. Als ze onder druk staan, kunnen ze terugvallen op hun organisatie. Dat een nieuweling als Dario Van den Buijs daar meteen inpast, toont aan dat daar stevig op gewerkt wordt op training.