Jonathan David neemt met pijn in het hart afscheid van Gent: "Gent zal voor altijd onderdeel zijn van mijn verhaal"

"In het voetbal, als het goed gaat, is het gemakkelijk om je te laten meeslepen door de hype rondom alles. Maar ik wil nooit het perspectief verliezen", steekt David van wal.

"Ik wil de tijd nemen om iedereen oprecht te bedanken bij AA Gent - het personeel, mijn teamgenoten en vooral de supporters. Jullie hebben me een thuis gegeven, in de volste zin van het woord. Een plek waar ik liefde en steun vond, in goede en slechte tijden. Een plek waar ik mezelf kon uitdrukken en kon groeien."

"En toen ik besloot om een andere uitdaging te zoeken, behandelde jullie mij met respect.Ik ben zeer dankbaar. Waar ik ook heen ga, Gent zal altijd een deel van mij en mijn verhaal zijn, en daar ben ik erg trots op. Dank u wel."

In football, when it’s going well for you, it’s easy to get carried away by the pace and hype of everything. But I don’t want to ever lose perspective.



I want to take a moment to sincerely thank everyone at @KAAGent — the staff, my teammates and especially the supporters. [1/3]