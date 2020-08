Exclusief: Twee clubs uit de Jupiler Pro League tonen interesse in Christian Benteke

Komt Christian Benteke terug naar België? Bij Crystal Palace zou de aanvaller geen toekomst meer hebben in de Belgische competitie kan hij op interesse rekenen van Club Brugge en Antwerp.

Met slechts twee doelpunten in 24 Premier League-wedstrijden heeft Christian Benteke niet aan de verwachtingen voldaan in het seizoen 2019-2020. Crystal Palace zou dan ook bereid zijn om de speler te verkopen.

Volgens onze informatie zouden twee Belgische clubs de spits willen huren voor het seizoen 2020-2021. De eerste kandidaat is Club Brugge. De Belgische topclub kan nog wel een diepe spits gebruiken en Benteke zou wel eens de speler kunnen zijn die Philippe Clement zoekt.

De tweede club is Antwerp. De club, die de Belgische beker heeft gewonnen en dus in de poules van de Europa League zal zitten, wil graag de diensten van de Rode Duivel inroepen om Dieumerci Mbokani in de aanval te steunen.

Deze deal is echter zeer ingewikkeld: Crystal Palace verkoopt de Rode Duivel liever dan dat het hem uitleent. De Londense club zou in het beste geval een aankoopoptie in de overeenkomst willen opnemen, waardoor Antwerp, dat niet over de financiële middelen beschikt om hem definitief binnen te halen, in principe zou worden uitgesloten. Bovendien wil Crystal Palace zich eerst versterken voordat Benteke kan vertrekken. Zaha vertrekt ook en de club wil eerst de komst van Ismaïla Sarr en de Roemeense Florinel Coman afronden.

Op 29-jarige leeftijd speelde Christian Benteke al voor vier clubs in België: Standard, Racing Genk, KV Mechelen en KV Kortrijk. Een vijfde Belgische club zou dus aan deze lijst toegevoegd kunnen worden.