KV Mechelen toont interesse in aanvallende middenvelder die vorig seizoen nog in de Championship speelde

KV Mechelen aast op een aanvaller die vorig seizoen nog bij Birmingham City 15 wedstrijden afwerkte. Volgens de Zweedse pers is Kerim Mrabti momenteel zelfs op weg naar België, maar er is nog interesse.

Het Zweedse Aftonbladet weet dat de 26-jarige aanvallende middenvelder ook terug kan naar zijn ex-club Djurgarden, maar dus ook in de belangstelling van Mechelen staat. Hij zou ook naar België afreizen om er met Malinwa te onderhandelen.

Zijn entourage laat weten dat hij nog geen beslissing genomen heeft over zijn toekomst. Hij is in ieder geval transfervrij, want zijn contract bij Birmingham werd niet verlengd.