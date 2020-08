Anderlecht met Percy Tau en Bogdan Mykhaylychenko tegen Sint-Truiden

Anderlecht zal het morgen tegen STVV opnemen en doet dat mogelijk met Percy Tau en Bogdan Mykhaylychenko.

Franky Vercauteren heeft de twee aanwinsten alvast opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijd tegen STVV. Anderlecht gaat op zoek naar een driepunter, na het gelijkspel vorige week tegen KV Mechelen.

Ook voor Adrien Trebel is er plek in de selectie. Na de bleke prestatie van Zulj zou de Fransman wel eens in de basis kunnen komen. Zijn maatje Dimata gaf deze week op Instagram al aan dat hij hoopte dat Trebel weer snel in de basis zou staan.