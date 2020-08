Opmerkelijk tegendoelpunt zindert na in Moeskroen: "Die penalty's vond ik... bizar"

Op basis van het spel maakte Moeskroen geen aanspraak op punten tegen KV Mechelen. Wel vonden ze het op Le Cannonier erg zuur de manier waarop de enige goal van de match tot stand kwam. Béni Badibanga vond het spelpeil van zijn ploeg overigens niet dramatisch, al zag de aanvaller ook wel werkpunten.

Als de offensief ingestelde spelers van Moeskroen bij balverlies voor zich uitkeken en de afstand zagen die ze moesten overbruggen als hun ploeg in balbezit zou komen, moeten ze toch eens gezucht hebben. Moeskroen had het in grote perioden van de wedstrijd lastig.

Plan omtrent balrecuperatie draait anders uit

"We trokken ons terug. Het plan was om op onze rechterkant de bal zo hoog mogelijk in het veld te recupereren. Als je te laag zakt, moet je na de recuperatie te veel afstand afleggen", weet ook Béni Badibanga. Neemt niet weg dat Moeskroen wel de nul had kunnen houden, zonder die strafschoppen in het begin.

Meervoud, want twee keer mocht een strafschop hernomen worden. "Die penalty's vond ik... bizar. Tijdens de wedstrijd was het geen punt van discussie. Maar een eerste strafschop, dan komt er een tweede, een derde en uiteindelijk is het doelpunt. Dat is toch bizar."

Mentaliteit

Wel vond Badibanga de mentaliteit bij Les Hurlus er zeker zijn. "We gaven niet op en zijn blijven werken. Het is niet dat we slecht waren, we hebben bepaalde dingen laten zien. We gaan verder werken en dan zien wat we in de volgende wedstrijd kunnen doen."