"Misschien wel een van de mooiste overwinningen ooit in geschiedenis KV Kortrijk": een man met een perfect uitgevoerd plan

KV Kortrijk had een plannetje op bezoek bij KAA Gent en voerde dat tot in de perfectie uit. En dus waren Yves Vanderhaeghe en zijn spelers bijzonder in hun nopjes na de zege in de Ghelamco Arena.

Yves Vanderhaeghe kwam met een vijfmansdefensie naar de Ghelamco Arena, met veel loopwerk voor vleugelbacks Ocansey en Dewaele - die het beiden ook prima deden. De rest deed het slot op de deur, Kortrijk ging uiteindelijk met de volle buit naar huis.

"Vorige week speelden we heel dominant, maar konden we het niet afmaken. Nu speelden we meer in blok en ik kan mijn spelers enkel maar proficiat wensen voor de discipline die ze daarin aan de dag hebben gelegd", aldus coach Vanderhaeghe achteraf.

Discipline & Mentaliteit

"Dit is misschien wel een van de mooiste overwinningen ooit in de geschiedenis van Kortrijk. De mentaliteit was schitterend. Er was een sfeer van geluk in de kleedkamer, ze willen dat geluk elke week voelen. Dan kunnen we mooie resultaten neerzetten dit seizoen. Of we dit systeem nog meer gaan gebruiken? Misschien wel, maar thuis willen de fans ook wat meer van ons zien en soms komen ploegen tegen ons ook behoudend spelen."

Uitblinker was misschien wel Gilles Dewaele, als rechtervleugelback: "Ik doe wat de trainer van me verwacht. Een grote aanpassing was het niet voor me in dit systeem, ik heb bij Westerlo ook vaak zo gespeeld vorig seizoen."