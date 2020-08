Nog meer aanvallend geweld op komst voor KV Mechelen: ex-target Club Brugge en Anderlecht legt vandaag medische testen af

KV Mechelen miste hun start niet met vier op zes, maar willen ze toch nog versterken. De Maneblussers haalden met de Oekraïner Marian Shved al een aanvallende versterking en daar komt er nu nog ééntje bij.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de club een persoonlijk akkoord met Kerim Mrabti. Dat is een 26-jarige Zweedse spits die sinds juni zonder werkgever zit nadat zijn contract bij Birmingham niet werd verlengd.

Mrabti stond twee jaar geleden nog in de belangstelling van Club Brugge en Anderlecht. Bij Birmingham speelde hij 15 wedstrijden mee in The Championship. Er was ook interesse van zijn ex-club Djurgarden, maar Mechelen lijkt dus aan het langste eind te trekken. Hij legt normaal gezien maandagnamiddag zijn medische testen af.