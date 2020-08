Paul Clement wisselde bij Cercle al meteen van doelman: Didillon - "Ben op een punt in mijn carrière gekomen dat ik zo veel mogelijk wil spelen"

Na speeldag 1 kunnen we al meteen een keeperswissel noteren bij Cercle Brugge. Thomas Didillon arriveerde in de loop van vorige week bij Cercle Brugge en kreeg meteen de voorkeur op Warleson.

Cercle won van Antwerp en Didillon speelde een foutloze partij. Dan kan je uiteraard niets aanmerken op de beslissing van de coach. Een goede keuze, maar... "geen gemakkelijke, want Warleson keepte een goeie match op het veld van Standard", gaf Cercle-trainer Paul Clement aan na de 2-1 overwinning tegen Antwerp.

Sneu natuurlijk voor Warleson, maar dat is het leven van een doelman. "Hij heeft minder ervaring, maar wel een groot potentieel. Daarnaast is hij een teamspeler die zal vechten voor zijn plaats. Ook Didillon zal dat doen", besloot Clement, die nu met een luxeprobleem zit onder de lat.

Geen bank en tribune meer

En met Didillon heeft Cercle nu toch een doelman binnengehaald die al voor twee topclubs heeft gespeeld in België. Vanwaar dan die stap naar een club onder de G5? "Ik ben op een punt in mijn carrière gekomen waar het belangrijk is om zo veel mogelijk matchen te spelen en ik het me niet kan permitteren om ergens op de bank of de tribune te zitten", verklaarde Thomas Didillon (24) zijn keuze voor groen-zwart.

In de eerste plaats wil hij zijn team helpen door te presteren op het veld. Bovendien wil hij zijn ervaring inzetten om jongere spelers te ondersteunen waar nodig. Dat hij meteen mocht spelen was mooi meegenomen. "Ik train niet met de gedachte om nummer 1 of 2 te zijn, wel om te tonen dat ik de kwaliteiten heb om te spelen. Anders heeft het geen zin", besloot hij.