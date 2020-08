'Kompany coach, Anderlecht heeft deze vervanger op het oog'

Vincent Kompany is geen speler meer van RSC Anderlecht en dus is de vraag of er nu een vervanger moet komen voor de centrale verdediger.

Tijdens zijn recente blessure werd hij vervangen door het duo Cobbaut-Luckassen, terwijl er met Kana en Sardella nog enkele opties zijn centraal achterin. Bovendien zijn nog niet alle overbodige spelers (Sanneh, Milic, Vranjes, Sa, ...) ondertussen elders onder dak, dus in nood kan een van hen gerehabiliteerd worden, al is dat niet meteen waarschijnlijk. Extra verdediger? "Peter Verbeke zal het in alle rust bekijken, we zullen zien wat we nodig hebben", klonk het bij monde van CEO Karel Van Eetvelt op de persconferentie van het aanstellen van Kompany als coach. Een extra verdediger zou echter toch op het verlanglijstje staan. Bij La Capitale denken ze al aan Philippe Sandler, die vorig jaar door Manchester City werd verhuurd aan paars-wit. Kompany kent hem natuurlijk ...