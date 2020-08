Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Defour - Preud'homme - Vanhaezebrouck - Vercauteren - Wijnaldum - Bölöni - Sainsbury - Mbappe Lottin

OFFICIEEL: 49-voudig international Trent Sainsbury versterkt rangen van ijzersterke verdediging KV Kortrijk

KV Kortrijk zocht nog verdedigende versterking en heeft die nu ook gevonden. Het zal Yves Vanderhaeghe extra opties geven in zijn manier van spelen. (Lees meer)

Het gaat snel: 'Italiaanse Serie A-promovendus haalt Daam Foulon op bij Waasland-Beveren'

Volgend seizoen speelt Benevento in de Serie A. En dat zullen we geweten hebben, want de ploeg gaat flink investeren en komt daarbij ook in de Jupiler Pro League shoppen. (Lees meer)

Vanhaezebrouck of Vercauteren? 'AA Gent kijkt ook naar andere Belgische topclubs in zoektocht naar opvolger voor Jess Thorup'

Jess Thorup is tot nader order nog steeds de coach van KAA Gent, maar de vraag is nu al eventjes luidop of hij dat ook volgende week maandag nog zal zijn. In de wandelgangen circuleert het ondertussen van de geruchten. (Lees meer)

Patrik Hrosovsky terug naar eigen land?

Keert Patrik Hrosovsky terug naar zijn eigen land? Het zou zomaar kunnen, want Sparta Praag deed een bod op de speler van KRC Genk. Dat staat toch alvast te lezen in de plaatselijke pers.

Olivier Vliegen heeft nieuwe uitdaging gevonden

Olivier Vliegen trekt van Slovan Liberec naar tweedeklasser Sellier Bellot. De ex-doelman van Genk en Anderlecht heeft zo op huurbasis een nieuwe club, waar hij op meer speelkansen hoopt.