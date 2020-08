OFFICIEEL - Anderlecht scherpt concurrentie aan met komst nieuwe spits: "Kompany spaarde me niet"

De zoektocht van Anderlecht naar een nieuwe spits is afgerond. De Belgische recordkampioen maakt gebruik van de connecties van trainer Vincent Kompany bij Manchester City en leent een beloftevolle aanvaller van de Engelse club: Lukas Nmecha.

Anderlecht bevestigde donderdag de komst van Lukas Nmecha. De 21-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van Manchester City. "Met Lukas erbij hebben we de extra optie in de spits waar we naar op zoek waren. Die concurrentie is noodzakelijk als we iedereen tot het uiterste willen pushen", aldus sportief directeur Peter Verbeke op de webstek van RSCA.

Concurrent voor Dimata en Colassin

Nmecha kan naar eigen zeggen op meerdere posities uit de voeten en hij gaat graag diep of komt de bal oppikken. Voorin moet hij de concurrentie aangaan met Landry Dimata en Antoine Colassin.

"Toen ik bij de beloften van City meetrainde, kwam het regelmatig voor dat we tegen de eerste ploeg speelden. Ik stond dan weleens tegenover Vincent Kompany, die me niet spaarde en op het veld vaak actief coachte. Ik heb heel veel zin in om nu opnieuw met hem samen te werken", waren Nmecha's eerste woorden als speler van Anderlecht.

Hieronder kan u het presentatiefilmpje van Anderlecht bekijken: