Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Cavani - Wijnaldum - Depay - Ngonge - Bataille - Klinsmann

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Benfica zou na Jan Vertonghen ook Edinson Cavani willen inlijven

Benfica moest dit jaar de titel en de beker aan de grote rivaal uit Porto laten en dat ligt gevoelig. Eerder deze mercato werd Jan Vertonghen ingelijfd en de Portugezen zijn nog niet klaar met winkelen. Er moet nog een grote naam bijkomen. (Lees meer)

Zoon van Klinsmann strijkt neer bij LA Galaxy

Jonathan Klinsmann zet zijn carrière verder bij LA Galaxy. De in de VS geboren Duitser en zoon van Jürgen Klinsmann was einde contract bij het Zwitserse St. Gallen en maakt nu de overstap naar LA.

Geruchten over Barcelona: 'Koeman wil Wijnaldum en Depay'

Ronald Koeman is nog maar net aan de slag als hoofdtrainer van FC Barcelona en zijn 'wenslijstjes' vliegen ons al om de oren. Opvallend: op die lijstjes zien we steeds de naam van twee landgenoten van Koeman. (Lees meer)

KV Oostende laat Jelle Bataille niet vertrekken naar OHL

Clubs die naar KV Oostende komen om Jelle Bataille weg te halen moeten zich geen illusies maken. De Kustploeg laat hem niet gaan. (Lees meer)