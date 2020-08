Lukaku antiheld, Sevilla wint voor 6e keer Europa League

FC Sevilla heeft zijn reputatie van Europa League-specialist waargemaakt en in de finale favoriet Inter Milan geklopt. Na een interessante finale trok Sevilla aan het langste eind met 2-3.

De finale begon nochtans goed voor Lukaku en Inter. Na enkele minuten kregen I Nerazzurri​ een penalty na een fout van Diego Carlos op Lukaku. De Rode Duivel zette zich achter de bal en faalde niet. Met dat doelpunt evenaarde hij het record van Ronaldo.

Maar enkele minuten later bracht de Nederlander Luuk de Jong Sevilla op gelijke hoogte met het hoofd op aangeven van Jesus Navas. Op het halfuur stond de Jong opnieuw op de juiste plek na een pass van Banega.

Maar ook die voorsprong van Sevilla bleef niet lang overeind want 3 minuten later zette Diego Godin opnieuw de bortjes recht.

Lukaku van held naar antiheld

Lukaku wordt in de tweede helft alleen richting Sevilla-doelman Bounou gestuurd, maar de doelwachter weerhield Lukaku van zijn tweede doelpunt van de avond.

Tot een volgend doelpunt was het wachten tot een kwartier voor het einde. Na een vrije trap van Banega had verdediger Diego Carlos iets mooi in gedachten met een omhaal. Zijn trap ging richting doel maar zou naast botsen. Lukaku schatte de bal ietwat anders in en devieerde de bal in doel. De UEFA zet het doelpunt voorlopig nog op naam van Carlos, maar Lukaku werkte de bal weldegelijk in doel.

Enkele minuten later kreeg Inter opnieuw een uitstekende kans op een derde doelpunt. Maar na een flipperkastfase werd de bal toch nog van de lijn gekeerd.

Voor Inter Milan is het de tiende verloren Europese finale.