Philippe Montanier en Standard moeten het even zonder Samuel Bastien stellen: "Andere spelers moeten nu opstaan"

Samuel Bastien staat zes tot acht weken aan de kant. De middenvelder was in goede doen, dus dat kwam als een stevige klap aan in Luik.

Standard moet het de komende weken dus zonder Samuel Bastien zien te rooien, een belangrijke pion voor de ploeg. "Het is altijd moeilijk om zo'n belangrijke speler te vervangen. Toch maakt het deel uit van het voetbal. We hebben een goed team en ik heb iedereen nodig. We kunnen zijn afwezigheid opvangen, maar dan moeten we spelers hebben die er klaar voor zijn", zei Montanier op de persconferentie. Samuel Bastien kon op heel wat interesse rekenen en werd zelfs genoemd als Rode Duivel, maar door zijn blessure zit er hoe dan ook nog een seizoen Standard aan te komen voor de middenvelder. "Zo heb ik dat nog niet bekeken. Ik denk dat het voor iedereen leuker is dat Samuel kan blijven voetballen, ook voor ons. Het zal wat schuiven zijn, maar we gaan ons goed voorbereiden op de wedstrijd van zondag." Bastien was dit seizoen doorslaggevend door de winnende doelpunten te maken tegen Cercle Brugge en Waasland-Beveren. "Doordat we op de doelpunten van Sam hebben moeten teren, zullen anderen vanaf nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen", zei de coach van Rouches voorafgaand de eerste grote test. Na Cercle Brugge en Waasland-Beveren zal Standard de degens kruisen met Genk. "Een directe concurrent voor play-off 1 en de kampioen van het seizoen 2018-2019. Een goede tegenstander die in een goede vorm steekt, zelfs als hebben ze maar 4 op 6. Het wordt een harde strijd. Wat de doorslag zal geven? Moeilijk te zeggen. Elke wedstrijd heeft zijn momenten. We weten dat beide teams vooraan en achteraan efficiënt zullen zijn," concludeerde Philippe Montanier.





Volg Standard - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (23/08).