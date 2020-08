"Het was niet de wedstrijd om veel te vervangen": Racing Genk-coach grijpt pas erg laat in slappe match tegen Standard

Na een veelbelovend openingskwartier verwaterde het spel bij zowel Standard als Racing Genk. De technische fouten stapelden zich op en beide ploegen leken al vrij snel vrede te nemen met een zoutloos gelijkspel.

Beide ploegen waren bang om op een fatale tegenstoot te stuiten. Terwijl de tank bij sommige Genk-spelers leegliep, duurde het wel erg lang vooraleer Hannes Wolf ingreep. Jongens als Dewaest, Wouters, Nygren en Moller Daehli keken negentig minuten lang vanaf de zijlijn toe.

Pas in minuut 85 voerde Hannes Wolf zijn eerste en enige wissel door: het was youngster Luca Oyen die een erg bleke Cyriel Dessers kwam vervangen. "Ik koos voor Luca omwille van zijn snelheid. Hij heeft andermaal een erg sterke trainingsweek achter de rug", verklaart Hannes Wolf zijn keuze na afloop van de partij. Het was alweer de tweede invalbeurt van het seizoen voor het 17-jarige toptalent van Racing Genk.

"Verder had het voor mij weinig zin om te wisselen vandaag. Het was niet het moment om veel te vervangen. Invallen in zo'n fysiek zware en gesloten wedstrijd is gewoonweg niet eenvoudig. Onze organisatie stond bovendien ook erg goed, dus er was geen reden om in te grijpen. Gelukkig is er maandag een oefenmatch ingepland, zodat alle jongens aan spelen toekomen", besluit de Duitse T1 van Racing Genk.