Deze Belgische eersteklasser kan in september alle abonnees terug in het stadion verwelkomen: "Het mag ook eens meezitten"

De kans is heel groot dat de fans in september opnieuw welkom zijn in het stadion om hun favoriete ploeg aan te moedigen. Eén eersteklasser zal er zelfs in slagen om alle abonnees te verwelkomen.

Cercle Brugge zal alle abonnees kunnen ontvangen, terwijl andere eersteklassers voor een beurtrol zullen moeten kiezen. Als we zeventien procent van het Jan Breydelstadion in gebruik nemen kunnen we vijfduizend à zesduizend fans verwelkomen”, vertelt voorzitter Vincent Goemaere in Het Laatste Nieuws. Voor de volledigheid: De Vereniging heeft momenteel zo’n 3.500 abonnementen verkocht. “Men lacht al jaren dat Cercle in een veel te groot stadion voetbalt. Het mag nu ook eens meezitten.” De plannen van de groenhemden zijn overigens niet overdreven. Club Brugge - dat ook het Jan Breydelstadion als thuishaven gebruikt - mikt zelfs op tienduizend supporters.

