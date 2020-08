Genk hoopt dat de motor bij Club zondag nog niet aanslaat, maar... "Ik verwacht hen messcherp aan de aftrap"

Nog niet verloren, maar ook al twee gelijke spelen. Genk ontvangt Club Brugge met de nodige voorzichtigheid. Bij de Limburgers weten ze immers ook dat de motor elk moment kan aanslaan bij de landskampioen.

Joakim Maehle weet dat het niet makkelijk zal worden. Club is een gewond dier en die zullen terugslaan. "Natuurlijk staat Club Brugge onder zijn waarde geklasseerd. Ik verwacht hen messcherp aan de aftrap. Alle topclubs hebben het moeilijk. Iedereen zoekt na de lange zomerstop nog naar zijn topvorm", aldus de rechtsachter in HBvL.

Het is wennen voor iedereen. "Ook de lege stadions spelen een rol: kleine ploegen overtreffen zich tegen de toppers, die de paar procenten extra van hun sterke twaalfde man missen. We hadden het zelf aan de hand tegen OH Leuven. Maar we gaan er alles aan doen om die tweede thuismatch wel te winnen.”