OFFICIEEL: jonge middenvelder van Club Brugge heeft zijn contract verlengd

Thomas Van Den Keybus, die met de U23 van Club Brugge goed aan het nieuwe seizoen was gestart, heeft zijn contract bij de Belgische topclub verlengd. Hij tekende een nieuw contract tot 2023.

Thomas Van Den Keybus werd in het team van de week opgenomen door zijn succesvolle wedstrijd tegen RWDM afgelopen zaterdag, Het was een prestatie die Club Brugge duidelijk heeft overtuigd, want ze hebben hem een nieuw contract aangeboden.

Terwijl de 19-jarige middenvelder voorheen onder contract stond bij de Belgische kampioen tot juni 2021, verlengde deze laatste uiteindelijk zijn contract bij Club Brugge voor nog eens twee seizoenen. Van Den Keybus is nu dus gebonden aan de club tot 2023.