Speciale match voor vader Vanheusden: "Ik noem Beerschot het Vlaamse Standard"

Beerschot-Standard heeft toch wel een speciaal kantje voor de familie Vanheusden. Vader Johan speelde zes jaar voor de Mannekes en schopte het er zelfs tot kapitein. Zoon Zinho draagt deze namiddag de 'brassard' bij de Rouches.

Zinho is terug na zijn schorsing. Vader Johan zal uiteraard met veel aandacht naar de prestatie van zijn zoon kijken tegen zijn ex-club. “Ook een speciaal ‘clubke’. Ik noem hen het Vlaamse Standard – Beerschot heeft ook fantastische supporters", klinkt het in HLN.

Beerschot heeft nog steeds een plaats in zijn hart natuurlijk. "Ik heb al hun wedstrijden gezien dit seizoen. Impressionant. ­Zeker in de organisatie. Ik kijk ernaar uit om Zinho daar te zien spelen. In Antwerpen, op het Kiel. Als aanvoerder dan nog. Soms is het leven mooi, hé.”