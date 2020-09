Lotto Park voor bijna 1/3 gevuld: Anderlecht gaat stadion verdelen in duizenden bubbels van 1

De eerste vier dagen van de Jupiler Pro League werden zonder fans afgewerkt, maar na de interlandbreak zullen de tribunes weer bevolkt worden. Voor een deel slechts én met respect voor de coronamaatregelen.

Anderlecht ontvangt Cercle Brugge op zondag 13 september en dat doet het voor het eerst met fans in het Lotto Park. Het stadion zal ongeveer voor een derde gevuld zijn. Dat gaf CEO Karel Van Eetvelt vrijdag aan in De Ochtend op Radio 1.

Mistens 1 match van de 3

Club mogen hoogstens 400 fans binnenlaten -een voetbalmatch is een outdoor publieksevenement- maar in samenwerking met het lokale bestuur en de bevoegde minister mogen er uitzonderingen worden gemaakt. Dat deed Anderlecht dus. Niet met bubbels van meerdere personen, maar per één.

"Abonnees hebben een voorrangsperiode om een plaats aan te vragen. Elke abonnee kan minstens 1 op 3 wedstrijden zien via deze formule. Na drie matchen bekijken we of er meer volk in het stadion mag. Voorlopig houden we ons aan een bubbel van één", legde Van Eetvelt uit. Elk apart individu moet dus de afstandsregel in acht houden. Twee bezette plaatsen naast elkaar is dus uit den boze.