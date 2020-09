"Ik ga héél veel lopen": Castagne stelt zich al even voor aan de fans van Leicester

Timothy Castagne trekt naar zijn droomcompetitie! De Rode Duivel heeft Atalanta naar drie seizoenen verlaten en wordt een ploegmaat van Youri Tielemans en Dennis Praet bij Leicester City. De rechtsachter legt uit waarom hij zo graag naar Engeland wou.

Roberto Martinez zei donderdag al dat Timothy Castagne erg onder de indruk was van Leicester City en vrijdag legde de 24-jarige verdediger het zelf uit. "Het is de beste competitie ter wereld. Ik heb er met Tielemans en Praet over gesproken en veel goede dingen gehoord. Dat ook Wilfried Ndidi (ex-Genk) hier speelt maakt het nog wat makkelijker voor mij", zei Castagne bij La Dernière Heure.

Snel en aanvallend

De rechtsachter is met andere woorden verliefd op de Premier League en in 2019 geraakte hij helemaal overtuigd. Toen speelde hij met Atalanta een oefenpartij tegen... Leicester. "Ik herinner me die match nog goed. Nadien zei ik dat zo'n type voetbal echt iets voor mij is: snel en offensief. Dat heeft zeker meegespeeld in mijn beslissing."

Hij richtte zich ook nog even tot de fans van zijn nieuwe club. "Ik ga elke match het beste van mezelf geven en, bereidt u voor, ik ga héél veel lopen", klonk het nog.