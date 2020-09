Club Brugge ziet Krmencik vroeger terugkeren van interlandverplichtigen na vreemd besluit

Tsjechië ging vrijdag met 1-3 winnen op bezoek bij de buren uit Slowakije. Club Brugge-spits Michal Krmencik kreeg een kleine 20 minuten speeltijd en tekende in de slotfase voor de 0-3. Hij keert dus met vertrouwen terug naar het Venetië van het Noorden en wel vroeger dan verwacht.

Want Tsjechië heeft laten weten dat het verstek geeft voor de thuismatch tegen Schotland van aanstaande maandag. "We spelen niet vanwege de huidige situatie rond covid-19. De voorbereidingen met de nationale ploeg worden met onmiddellijke ingang beëindigd."

🆕 The national team will not play against Scotland on Monday due to representatives decision and the current situation with the COVID-19.



The national team ends current preparations with the immediate effect straight after the win against Slovakia.