Jacky Mathijssen staat voor debuut als beloftecoach: "Geen alles-of-niets-wedstrijd"

Jacky Mathijssen kan zich opmaken voor zijn debuut als beloftecoach. De Limburger neemt het op tegen Duitsland en staat dus meteen voor een topper.

De Belgen staan tweede in hun groep, gelijk met Bosnië-Herzegovina. Al hebben de Bosniërs wel een wedstrijd meer gespeeld. Duitsland telt twee punten meer, dus kan België bij winst straks een grote stap zetten richting kwalificatie.

Jacky Mathijssen denk echter niet dat winst tegen Duitsland van cruciaal belang is. "We zien dat niet als een alles-of-niets-wedstrijd. De beste vijf kwalificeren zich namelijk ook voor het EK. Als we van onze resterende vier wedstrijden er drie winnen zijn we er ook bij", rekende Mathijssen uit.

"De wedstrijden tegen Wales, Moldavië en Bosnië zijn van minstens even groot belang als de wedstrijd tegen Duitsland", zegt Mathijssen aan Het Belang van Limburg.