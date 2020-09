"Louwagie heeft een goede rekenmachine, erg verstandige mensen bij Gent": nieuwste aanwinst komt er niet toevallig

Als AA Gent transfers doet aan inkomende zijde, dan kijken we toch vaak naar dezelfde hoek. En dat is absoluut geen toeval, zo blijkt.

KAA Gent heeft met Osman Bukari zijn tiende inkomende transfer van de zomermercato te pakken sinds enkele dagen.

De 21-jarige winger komt over van AS Trencin, toch wel een beetje dé talentenfabriek van AA Gent en de Jupiler Pro League in het algemeen.

Rekenmachine

Samuel Kalu en Moses Simon waren goudhaantjes voor de Buffalo's, verder herinneren we ons ook nog onder meer Leon Bailey en Wesley Moraes.

"De lijst met toppers is ­langer dan de flops", aldus Tscheu La Ling van Trencin tegen Het Laatste Nieuws. "Louwagie heeft een goeie rekenmachine. Onze voetballers bieden kwaliteit én een grote kans op financiële winst. Meer is het niet. Bij Gent zijn het erg ­verstandige mensen. Ik doe graag zaken met hen.”