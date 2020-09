Stijn Vreven had nieuwste aanwinst AA Gent onder zijn hoede: "Hij is soms zo snel dat hij moet wachten op zijn ploegmaats om aan te sluiten"

Osman Bukari is de laatste aanwinst van AA Gent en als we Stijn Vreven mogen geloven is hij klaar om de nieuwste sensatie van de Jupiler Pro League te worden.

Stijn Vreven had de Ghanees onder zijn hoede bij AS Trencin. Hij is dus best geplaatst om de kwaliteiten van de 21-jarige Osman Bukari te beoordelen. Tegenover Het Nieuwsblad analyseert hij de sterke en zwakke punten van Bukari. "Hij is enorm snel en doelgericht. Hij kan alleen al met zijn snelheid zijn tegenstander passeren. Langs rechts of links, het maakt hem niet uit. En hij durft ook. Als een actie eens mislukt, dan doet hij het de volgende keer gewoon opnieuw", aldus Vreven. "Zijn acties zijn ook altijd richting doel. Ofwel een dribbel en schot ofwel zoekt hij een ploeggenoot. Al ligt daar ook nog wel een zwak punt. Zijn voorzetten kunnen beter." Vreven haalt vooral de snelheid van Bukari aan als grootste wapen. "Hij moet nog leren de juiste keuzes maken, maar hij creëert veel gevaar. Al is hij soms zo snel, dat hij achteraf nog moet wachten tot zijn ploegmaats zijn aangesloten", lacht Vreven.