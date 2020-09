Vanden Borre begint te beseffen: fysiek wordt hij nooit meer de oude

Anthony Vanden Borre traint steevast mee met de A-kern van Anderlecht en mocht vorige vrijdag nog opdraven in het oefenduel tegen Bayer Leverkusen. Hij werd getest als centrale verdediger, maar dat bleek geen oplossing voor hij nijpend tekort aan defensieve kracht.

Vanden Borre traint en speelt nog steeds met de handrem op, schrijft Het Nieuwsblad. Zijn lichaam kan de hoge intensiteit van het profvoetbal momenteel nog altijd niet aan. De kans op blessures is nog altijd te groot als hij over de limiet gaat.

Als rechtsback blijkt het helemaal over omdat hij die rushes over de flank niet meer aankan. Het besef groeit dat hij fysiek nooit meer helemaal de oude gaat worden en dat is volgens zijn entourage moeilijk voor hem.