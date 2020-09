"Ik verwacht geen heel bijzondere avonturen meer": Lucas Bijker (KV Mechelen) laat zich uit over zijn toekomst

Lucas Bijker is al aan zijn derde seizoen bezig bij KV Mechelen. De Nederlandse linksachter sloot zich bij de club aan na de degradatie en schreef mee aan het succesverhaal in 1B, de beker en de zesde plaats in 1A. Nu zit hij in zijn laatste contractjaar.

De grootste verandering in vergelijking met de eerste twee jaar bij KV Mechelen is misschien wel het feit dat hij zijn maatje Arjan Swinkels moet missen. "Elke dag zaten we samen twee uur in de auto. Dan moet het al goed klikken. Het is balen dat hij moest vertrekken", sprak Lucas Bijker bij Elf Voetbal.

Contract tot 2021

Maar ondanks het vertrek van zijn landgenoot is de Nederlander nog graag bij Mechelen en in zijn woonplaats Breda. "Onze oudste zoon is hier net begonnen op de basisschool en we hebben een leuk huis in een mooie buurt. De enige verhuizing die we nog zouden willen maken, is richting het noorden", gaf hij aan.

"Maar het liefste blijf ik nu lekker bij Mechelen. Ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat er nog heel bijzondere avonturen voorbij gaan komen", besloot hij. Het contract van Bijker loopt aan het einde van dit seizoen af. Bijker is 27 en steevast titularis bij Malinwa.