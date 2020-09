Philippe Clement blikt vooruit op duel tegen Waasland-Beveren: "Heb een vervanger voor Mechele in gedachten" & "30 jaar in het profvoetbal, maar dit is uniek"

Philippe Clement krijgt met Club Brugge zijn ex-club Waasland-Beveren over de vloer. Een speciale match en bij uitbreiding een bijzonder begin van de competitie. Voorts had hij het ook over Brandon Mechele, niet inzetbaar wegens een positieve coronatest.

"Ik zit nu 30 jaar in het profvoetbal en dit vind ik toch een unieke situatie", haalde Philippe Clement aan tijdens zijn persconferentie. "Ik heb bij Beerschot, Genk en Waasland-Beveren gewerkt en dat zijn nu drie opeenvolgende tegenstanders."

"Waasland-Beveren is sowieso een speciale match voor mij. Ik heb er mooie tijden gekend en dat geldt overigens ook voor enkele assistenten en een deel van de medische staf. Maar we moeten winnen. Punten verliezen mag niet. Of het kan? Dat wel. Wij zijn in Real Madrid ook een punt gaan pakken", ging Clement verder.

Brandon Mechele

Brandon Mechele is zaterdag niet inzetbaar, want hij liep het coronavirus op tijdens de interlandbreak. "Hij voelt zich goed en helemaal niet ziek. Hij is een topsporter die graag traint, maar nu moet hij binnen blijven. Erg vervelend voor hem, maar dat zijn de regels en daar moeten we ons aan houden."

Over de vervanger van Mechele wou Clement niet al te veel kwijt. "Ik heb iemand in gedachten ja, maar ik heb natuurlijk ook geen tien opties. Zijn vervanger gaat er wel klaar voor zijn, dat heb ik de voorbije weken gemerkt", besloot Clement.