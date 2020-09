OFFICIEEL: Al-Fateh heeft een beslissing genomen over Yannick Ferrera

Yannick Ferrera, die aankwam toen Al-Fateh op de laatste plaats stond in de competitie, verzekerde de redding van zijn club en tekende daarna een nieuw contract voor twee seizoenen.

Het kampioenschap van 2019-2020 in Saoedi-Arabië, dat eveneens enkele maanden werd onderbroken, eindigde uiteindelijk op woensdagavond. Yannick Ferrera heeft zijn missie volbracht: Hij eindigde met Al-Fateh op de 13de plaats in het eindklassement en daardoor blijft de club in de eerste divisie voetballen.

Daardoor behoudt Al-Fateh het vertrouwen in Yannick Ferrera, want de trainer heeft zijn contract bij de club met twee seizoenen verlengd.