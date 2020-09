AA Gent leent Brecht Dejaegere uit aan Toulouse

Brecht Dejaegere verlaat AA Gent. De middenvelder was al langer op weg naar de uitgang, maar heeft dus nu ook een nieuwe club gevonden.

De 29-jarige Dejaegere was jarenlang een van de sterkhouders op het Gentse middenveld en was erbij toen de club in 2015 landskampioen werd. Door een zware blessure mistte hij een groot deel van het vorige seizoen.

Dejaegere lag niet in de bovenste schuif bij Jess Thorup en ook bij Laszlo Bölöni kon hij op weinig speelminuten rekenen. Dejaegere kiest eieren voor zijn geld en trekt naar Toulouse.

Dat Toulouse degradeerde vorig jaar wel uit de Ligue 1. Dejaegere zal dus komend seizoen zijn wedstrijden afwerken op het tweede niveau van Frankrijk. Toulouse heeft daarnaast ook een aankoopoptie bedongen. Dejaegere kan nadien dus ook definitief de overstap naar Toulouse maken.

De voormalige Kortrijkzaan speelde 248 wedstrijden voor de club en was een graag geziene speler vanwege zijn tomeloze inzet. In die 248 wedstrijden wist hij 23 doelpunten te maken en gaf hij 30 assists.