Onmogelijk om te missen, Aster Vranckx deed het toch: "Zal hier niet van slapen, maar nemen hem niets kwalijk"

Aster Vranckx speelde eigenlijk gewoon een prima wedstrijd, maar was tegen Oostende toch de grote pineut bij KV Mechelen. De youngster voor wie al een bod van vier miljoen euro geweigerd werd miste de kans die eigenlijk niet gemist kon worden.

Het was halverwege de tweede helft toen KV Mechelen altijd op voorsprong had moeten komen. Nadat Hairemans de bal tegen de lat tikte, restte voor Vranckx enkel nog de opdracht om van vlak aan de doellijn de bal in het lege doel te werken. Zijn aanname liep helemaal mis. Geen voorsprong dus voor KVM, dat de wedstrijd uiteindelijk nog verloor met 0-1.

De ploegmaats zijn zeker bereid om Vranckx een hart onder de riem te steken. "Hij kreeg de rebound niet onder controle, maar niemand zal hem dat kwalijk nemen", verkondigt doelman Gaëtan Coucke. "Het is normaal dat hij hier van zal slapen, maar we zijn er allemaal om hem te steunen. Dat hij niet scoort, niemand zal daar iets van zeggen in de spelersgroep."

Het blijft natuurlijk wel zo dat het een bepalend moment was in de match. "Je voelde dat de ploeg die zou scoren ging winnen. Zij zijn er in geslaagd, maar voordien hadden wij het moeten zijn. Negen op de tien keer zal die bal binnen zijn. Als zelfs die ballen er niet in gaan, weet je dat het niet mag zijn", aldus Wouter Vrancken.

Ook de trainer van KV Mechelen sprong in de bres voor Vranckx. "Die jongen is 17 jaar, steekt er bovenuit en is heer en meester over de andere spelers op het veld. Het is jammer dat hij die kans mist, maar ik kan hem dat niet kwalijk nemen."